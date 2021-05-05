اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 06:37 م
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خروج وتعافى 46 مصابا كورونا بعد تحول نتائجهم إلى سلبى بالغربية

الأربعاء، 05 مايو 2021 06:30 م
خروج وتعافى 46 مصابا كورونا بعد تحول نتائجهم إلى سلبى بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له عن خروج 46 متعافيا تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز اليوم، الأربعاء، بعد تحول نتائجهم من إيجابى إلى سلبى ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.
 
وجدد وكيل صحة الغربية مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات فى المناسبات والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأفراد فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة والحرص على إرتداء الكمامات، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

 


محافظة الغربية

وكيل صحة الغربية

كورونا

المتعافين من كورونا

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