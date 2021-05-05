حكاية مسجد العارف بالله طلحة التلمسانى.. وسر إطلاق اسم كفر الشيخ على اسمه

ومن جانبه قال رامي ابو شعيشع مفتش آثار كفر الشيخ إسلامي إن كفر الشيخ في الأساس كان يطلق عليها دنقيون ولما أستوطنها الشيخ طله عام 600 هجرية كان رجل كثير البركات ومن أئمة التصوف الإسلامي وبعد وفاته أقام له أهالي المنطقة ضريح وبناء مسجد.

وأوضح رامى: "يرجع نسب الشيخ طلحة إلى الحسين وهو خال أحمد البدوي بطنطا ومحافظة كفر الشيخ لها أصول عريقة من العصور القبطية واليونانية والفرعوينة ولكن سميت كفر الشيخ نسبة إلي الشيخ طلحة التلمساني، وسميت في البداية كفر الشيخ طلحة ثم الفؤادية ثم رجعت إلي كفر الشيخ مرة أخري.

والمسجد من أكبر مساجد محافظة كفر الشيخ والمنطقة المحيطة بالمسجد كانت منطقة مفتوحة، والمحافظة قامت بتحديد المنطقة للمظهر الجمالي، والمسجد لم يضم إلا الآثار الإسلامية لعدم اكتمال شروط المسجد لضمه.

إن هناك مولد سنوي كان يقام في ذلك المكان بجوار المسجد والضريح الخاصة بالعارف بالله طلحة التلمساني، وذلك يدل علي أن محافظة كفر الشيخ محافظة قديمة ولها تاريخ عريق.