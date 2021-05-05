اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 08:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حصر كافة تراخيص البناء فى الدقهلية بداية من 2017 وفحصها ومراجعتها على الطبيعة

الأربعاء، 05 مايو 2021 07:36 م
حصر كافة تراخيص البناء فى الدقهلية بداية من 2017 وفحصها ومراجعتها على الطبيعة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة، بحضور اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء.

 

ووجه نائب المحافظ ، رؤساء المركز والمدن والأحياء بتدريب عدد من المختصين بإصدار التراخيص بالوحدات المحلية علي منظومة التراخيص الجديدة كخطوة استباقية للاطلاع علي اشتراطات العمل الجديدة لتكون كافة الوحدات المحلية علي استعداد تام لتطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.
 
كما وجه "الشيخ" بضرورة عقد ندوات توعوية للعاملين بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوضيح أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة فى ضبط العمران والحد من البناء العشوائي وحماية لحقوق المواطنين وذلك للقضاء علي  الفوضي العقارية.
 
وكلف نائب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بسرعة حصر كافة تراخيص البناء بداية من عام 2017 وحتي تاريخه وفحصها ومراجعتها علي الطبيعة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والتخطيطية طبقا للقانون 117 لسنة 2008 وعرض تقرير أسبوعي في هذا الشأن علي اللجنة العليا لمراجعتها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التفتيش علي أعمال البناء وممثلي جامعه المنصورة.
 
والجدير بالذكر أن اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية قد أعلن عن البدء في التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة من تاريخ 1/5/2021 ولمدة شهرين في 27 مركزاً ومدينة علي مستوي المحافظات علي أن يتم تطبيق المنظومة بشكل كامل في 1/7/2021 وفي الدقهلية تم اختيار مدينة طلخا للتطبيق التجريبي للمنظومة.

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

اشتراطات البناء الجديدة

نائب محافظ الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظومة تراخيص البناء الإلكترونى.. التقدم بطلب مع رفع إحداثيات وصورة البطاقة.. المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات تسهل الاجراءات.. والمحافظون كعب داير لمتابعة تنفيذ المنظومة.. فيديو وصور

الأربعاء، 05 مايو 2021 07:00 م

عودة تراخيص البناء من جديد.. رئيس حى ثان طنطا يكشف الخطوات (فيديو)

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:47 م

تعرف على خطوات تراخيص البناء الجديدة.. محافظ بورسعيد بحي الشرق لمتابعة استخراج الرخص

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:38 م

محافظ القاهرة يتابع استقبال طلبات تراخيص البناء فى مصر الجديدة..فيديو

الأربعاء، 05 مايو 2021 10:35 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة