اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزير الأوقاف: غير مسموح بإقامة صلاة العيد فى الزوايا ولا الشوارع

الأربعاء، 05 مايو 2021 07:38 م
حصاد الوزارات.. وزير الأوقاف: غير مسموح بإقامة صلاة العيد فى الزوايا ولا الشوارع صلاة - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

 

رئيس الوزراء: حققنا التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن ودوران عجلة الاقتصاد.. صور

 
التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الإعدادية تعقد من المنزل
 
الصحة: جارى إطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين لقاح كورونا أمام مكاتب البريد
 
 
القوى العاملة تعلن توفير 4176 فرصة عمل برواتب تتراوح من 1200 لـ10 آلاف جنيه
 
التنمية المحلية تعلن تحرير 25 ألف محضر عدم ارتداء كمامة وضبط 35 ألف شيشة
 

 


صلاة العيد

صلاة العيد بالمساجد الكبرى

وزير الأوقاف

موعد صلاة العيد

صلاة العيد بالساحات

اين نصلى العيد

مكان صلاة العيد

صلاة العيد بالمنزل

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