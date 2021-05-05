حصاد الوزارات.. وزير الأوقاف: غير مسموح بإقامة صلاة العيد فى الزوايا ولا الشوارع

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزير الخارجية للمبعوث الأمريكى: نرغب فى التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل الصيف
رئيس الوزراء: حققنا التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن ودوران عجلة الاقتصاد.. صور
التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الإعدادية تعقد من المنزل
الصحة: جارى إطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين لقاح كورونا أمام مكاتب البريد
القوى العاملة تعلن توفير 4176 فرصة عمل برواتب تتراوح من 1200 لـ10 آلاف جنيه
التنمية المحلية تعلن تحرير 25 ألف محضر عدم ارتداء كمامة وضبط 35 ألف شيشة
وزير الرى: مصر من أكثر بلاد العالم جفافا والفجوة المائية 90%
وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تؤمن بأن كلمة السر فى التنمية هى الشباب
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