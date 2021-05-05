"حرامى ومسلحين".. تفاصيل سرقة مكتبى بريد الصف والشيخ زايد.. فيديو

كتب أحمد الجعفرى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لجريمتى سرقة مكتبى بريد الصف والشيخ زايد، وتضمن تفاصيل الجريمتين الأولى التى نفذها 4 متهمين مسلحين هددوا العاملين بمكتب بريد الشيخ زايد واستولوا على مبالغ مالية، والثانية التى نفذها عامل بعدما تمكن من دخول المكتب عقب كسره.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض مكتب بريد الصف للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مجهولا استغل انصراف الموظفين، وتمكن من كسر باب المكتب ليلا، واستولى على مبلغ 800 ألف جنيه.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطلا مقيما بالصف وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.