اليوم السابع
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حداد وطنى 3 أيام فى المكسيك بعد مأساة المترو

الأربعاء، 05 مايو 2021 11:00 ص
حداد وطنى 3 أيام فى المكسيك بعد مأساة المترو حادث المكسيك - أرشيفية
وكالات

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أعلنت حكومة المكسيك الحداد الوطني لمدة 3 أيام، بعد المأساة التي وقعت ليلة الاثنين في مترو الأنفاق بالعاصمة، والتي أودت بحياة 24 شخصا وخلفت أكثر من 70 جريحا.
 
ووقع الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المرسوم الذي نشر بعد ظهر أمس الثلاثاء، في الجريدة الرسمية للاتحاد حيث جاء فيه: "يتم إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام.. تم الاتفاق على إنزال العلم الوطني إلى نصف الصارية، في 4 و6 مايو 2021".
 
وقال لوبيز إنه "في مواجهة المأساة المذكورة أعلاه، تعرب الحكومة الاتحادية عن تضامنها وألمها العميق تجاه المتوفين والمصابين وعائلاتهم".
 
وأكد على أن المكسيك ستعاقب المسؤولين عن انهيار الجسر الذي سقط منه قطار المترو، وأن التحقيق يجب أن يتم بسرعة ولا ينبغي إخفاء أي شيء عن المواطنين، مشددا على أنه  "ليست هناك حصانة لأي شخص".
 
وأثار الحادث أسئلة كثيرة حول السلامة، في أحد أكثر أنظمة المترو ازدحاما في العالم، والذي ينقل ملايين الأشخاص يوميا.
 
وكان الجسر الذي انهار جزءا من الخط 12 لمترو الأنفاق، الذي هو عبارة عن شبكة حامت حولها العديد من مزاعم الفساد والضعف الهيكلي.
 
وفي عام 2014، بعد عامين فقط من افتتاحه، تم إغلاق العديد من محطات الخط لإجراء إصلاحات هيكلية على الجسر.

المكسيك

حادث المترو فى المكسيك

حداد وطنى بالمكسيك

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

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