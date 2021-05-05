اليوم السابع
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حبس مالك شركة ضبط بحوزته 15 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة فى القاهرة

الأربعاء، 05 مايو 2021 10:12 ص
حبس مالك شركة ضبط بحوزته 15 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة فى القاهرة مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة، حبس مالك شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 15 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، داخل شركة بدون ترخيص فى القاهرة.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

 

ونجحت مباحث تموين القاهرة، في ضبط 15700 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى – شرائط تحليل سكر - سنون أنسولين" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.


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