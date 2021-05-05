حبس سيدة وابنتها بتهمة الاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، وعدد 4 آخرين بقيام إحدى السيدات وابنتها بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها في تجارة الأجهزة الكهربائية بمقابل فائدة شهرية لهم وذلك بالمخالفة القانونية.

كشفت تحريات ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام كلٍ من مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية ونجلتها، مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وتمكنتا من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2,580,000 اثنان مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصرى مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنهما توقفتا عن السداد ورفضتا رد أصل المبلغ المالى المستولى عليهما، بالمخالفة لأحكام القـانون، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين والقي القبض علي المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.