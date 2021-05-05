اليوم السابع
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جو بايدن يهنئ الأمريكيين من أصول مكسيكية بيوم "سينكو دى مايو"

الأربعاء، 05 مايو 2021 10:03 م
جو بايدن يهنئ الأمريكيين من أصول مكسيكية بيوم "سينكو دى مايو" الرئيس الأمريكى جو بايدن
ريهام عبد الله

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هنأ الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأمريكيين من أصول مكسيكية، بيوم "سينكو دى مايو"، وهو ذكرى انتصار الجيش المكسيكي على القوات الفرنسية في معركة بويبلا يوم 5 مايو، قائلا :"نحتفل بإرث الشجاعة والمرونة المكسيكية، أنا ممتن للمساهمات الرائعة لأجيال من الأمريكيين المكسيكيين الذين خدموا في جيشنا".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:" اليوم، في "سينكو دى مايو"، نحتفل بإرث الشجاعة والمرونة المكسيكية، أنا ممتن للمساهمات الرائعة لأجيال من الأمريكيين المكسيكيين الذين خدموا في جيشنا، واستكشفوا الفضاء الخارجى، وساهموا فى إطعام الأمة، وخلقوا وظائف لا حصر لها".

جو بايدن
جو بايدن

"سينكو دى مايو"، معناه الخامس من مايو، هو يوم العطلة الإقليمية في المكسيك، ويحتفل به في المقام الأول فى ولاية بويبلا، مع بعض اعتراف محدود في أجزاء أخرى من المكسيك، العطلة بمناسبة ذكرى انتصار الجيش المكسيكى، على القوات الفرنسية في معركة بويبلا يوم 5 مايو 1862، تحت قيادة الجنرال المكسيكي اجناسيو ساراجوزا.

ويعتبر الخامس من مايو هو تاريخ إحياء ذكرى "معركة بويبلا" والتي تتميز بأنها المرة الأولى التي استطاع فيها جيش المكسيك بهزيمة قوة أجنبية مجهزة جيداً بالعدة والعتاد، والتي كانت في هذه الفترة تتمثل في الجيش الفرنسي، وقد قامت المعركة في مدينة "بويبلا دى ساراجوزا" في الخامس من مايو عام 1862 بين جيشى كلا من فرنسا والمكسيك.


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