اليوم السابع
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خالد صلاح
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جامعة طنطا توزع 150 كرتونة مواد غذائية بزفتى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء، 05 مايو 2021 07:32 م
جامعة طنطا توزع 150 كرتونة مواد غذائية بزفتى ضمن مبادرة "حياة كريمة" الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية - فريق المحافظات

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واصلت جامعة طنطا جهودها فى دعم مبادرة "حياة كريمة" بتوزيع 150 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بقرية سنبو الكبرى، التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية.
 
وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، في بيان له، على تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة الغربية.
 
وأشار ‏الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة مستمرة في جهودها لمساندة الدولة في شتى المجالات ومساندة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
 
وأضاف نائب رئيس الجامعة، إلى أن هناك تعاوناً كبير بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لدعم ولتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.
 
وشارك في التوزيع كلا من: محمد غازي مدير عام المشروعات، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة.
 
 

 


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