جامعة طنطا توزع 150 كرتونة مواد غذائية بزفتى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، في بيان له، على تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة الغربية.

وأشار ‏الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة مستمرة في جهودها لمساندة الدولة في شتى المجالات ومساندة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، إلى أن هناك تعاوناً كبير بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لدعم ولتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

وشارك في التوزيع كلا من: محمد غازي مدير عام المشروعات، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة.