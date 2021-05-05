اليوم السابع
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ثورة تطوير بالجوازات لتقديم خدمات أفضل فى أسرع وقت.. فيديو

الأربعاء، 05 مايو 2021 03:42 م
ثورة تطوير بالجوازات لتقديم خدمات أفضل فى أسرع وقت.. فيديو الجوازات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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شهدت الإدارة العامة للجوازات تطور كبير خلال الأيام الماضية، سواء في المباني أو الأجهزة، مما ساهم في اختصار الوقت وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، دون أن يتكبدوا أي عناء، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الداخلية على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

 


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وزير الداخلية

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