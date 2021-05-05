توعية المواطنين بشوارع كفر الشيخ بأهمية تلقى لقاح كورونا.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من أسواق ومحال محافظة كفر الشيخ، وخاصة مدن قلين وسيدى غازى بكفر الشيخ، حملات لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية بالتعاون بين فرق التواصل المجتمعى بوزارة الصحة، بالإضافة إلى فرق مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المديرية تنظم العديد من الحملات بالمدن والمراكز والقرى والأسواق والمحال ووسائل المواصلات للتوعية بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والطريقة المثلى لارتداء الكمامة، وأهمية التطهير والتعقيم.

وأضافت سلام لـ"اليوم السابع"، أنه يتم توعية المواطنين بأهمية التسجيل على الموقع المخصص للقاح كورونا حتى يتلقى المواطن اللقاح بأقرب موقع لإقامته، خاصة وأن محافظة كفر الشيخ بها 9 مواقع لتلقى لقاح كورونا.

وعلى جانب آخر، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوعية فريق التواصل المجتمعى التابع لوزارة الصحة، والفرق الطبية بمديرية الصحة، المواطنين فى مركز تلقى اللقاح سيدى غازى وقلين، بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا " كوفيد-١٩ " أهمية تلقى اللقاح، بالإضافة لتوعية الأهالى فى الأسواق والمحلات المتنوعة، وتوزيع كمامات لمن لا يرتدون الكمامات، وتقديم نصائح لهم.



توعية المواطنين في المحال



توعية المواطنين ومستقلي التوك توك



توعية الموانين بارتداء الكمامات



فرق التوعية تجوب الاسواق



فرق طبية لتوعية المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية