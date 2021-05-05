توريد 4715 طن قمح بنسبة 13.9% من السعة التخزينية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده منذ يوم 15 أبريل الماضى وحتى الآن، هو 4715 طن و247 كيلو قمح بنسبة 13.9% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وأشار وكيل وزارة التموين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه مع بدء التوريد تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

وكان قد قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولة استهدفت مطحن الإتحاد بالأقصر ومطحن أرمنت ومطحن إسنا، حيث تم التأكد من استمرار العمل بالمواقع التخزينية بالمحافظة بصومعة أرمنت وبنكر إسنا، والتأكد من عمل لجان استلام القمح المحلي، وقدم الدكتور تامر صلاح مختار، خلال جولته الشكر والتقدير لجميع العمال والعاملين الذين يعملون في مثل هذه الظروف من حرارة الجو والصيام، ورغم الإجازة الرسمية وهم يعملون في جد وإجتهاد ووجه التحية لهم في عيدهم، كما نبه بإتخاذ اللازم في جميع المطاحن لإنتاج دقيق مطابق للمواصفات وإعادة نخل الدقيق قبل تسليمه للمخابز والمستودعات، حيث ورافق وكيل تموين الأقصر خلال جولته، كل من عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، ويوسف حسين مدير مركز المعلومات والمنسق الإعلامي للمديرية.

وخلال جولة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تم سحب عينات مفاجئة من الدقيق والنخالة الناعمة والقمح لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل، كما تم التأكد من استمرار العمل بفروع الشركة المصرية واستلام البدالين ومشروع جمعيتي للمقررات التموينية، ولا سيما في ظل توفر جميع السلع بالجودة والأسعار الرسمية، كما ستقوم الحملات الدورية بمتابعة تلك الأنشطة.