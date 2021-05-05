توريد 4715 طن قمح بنسبة 13.9% من السعة التخزينية فى الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده منذ يوم 15 أبريل الماضى وحتى الآن، هو 4715 طن و247 كيلو قمح بنسبة 13.9% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.
وأشار وكيل وزارة التموين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن.
وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه مع بدء التوريد تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.
وكان قد قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولة استهدفت مطحن الإتحاد بالأقصر ومطحن أرمنت ومطحن إسنا، حيث تم التأكد من استمرار العمل بالمواقع التخزينية بالمحافظة بصومعة أرمنت وبنكر إسنا، والتأكد من عمل لجان استلام القمح المحلي، وقدم الدكتور تامر صلاح مختار، خلال جولته الشكر والتقدير لجميع العمال والعاملين الذين يعملون في مثل هذه الظروف من حرارة الجو والصيام، ورغم الإجازة الرسمية وهم يعملون في جد وإجتهاد ووجه التحية لهم في عيدهم، كما نبه بإتخاذ اللازم في جميع المطاحن لإنتاج دقيق مطابق للمواصفات وإعادة نخل الدقيق قبل تسليمه للمخابز والمستودعات، حيث ورافق وكيل تموين الأقصر خلال جولته، كل من عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، ويوسف حسين مدير مركز المعلومات والمنسق الإعلامي للمديرية.
وخلال جولة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تم سحب عينات مفاجئة من الدقيق والنخالة الناعمة والقمح لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل، كما تم التأكد من استمرار العمل بفروع الشركة المصرية واستلام البدالين ومشروع جمعيتي للمقررات التموينية، ولا سيما في ظل توفر جميع السلع بالجودة والأسعار الرسمية، كما ستقوم الحملات الدورية بمتابعة تلك الأنشطة.
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