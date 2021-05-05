تفاصيل ضبط عصابة غسيل الأموال بالسويس.. والنيابة تحبسهم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالسويس، حبس 5 أشخاص بالسويس 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل أموال قيمتها 15 مليون جنيه، والذين تم ضبطهم بالتنسيق بين قطاع الأمن الوطني بالسويس والأمن العام.

كان قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام و الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية وضبط 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة السويس لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحها وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

واعترف المتهمون، تفصليا بارتكاب جرائمهم وقيامهم بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، وهم من لديهم معلومات جنائية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا من قبل بمزاولة نشاط تجارة المخدرات داخل محافظة السويس، وانهم من اخطر تجار المخدرات بالمحافظة.