اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تفاصيل ضبط عصابة غسيل الأموال بالسويس.. والنيابة تحبسهم 4 أيام

الأربعاء، 05 مايو 2021 02:01 م
تفاصيل ضبط عصابة غسيل الأموال بالسويس.. والنيابة تحبسهم 4 أيام حملة أمنية - أرشيفيه
السويس- سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة بالسويس، حبس 5 أشخاص بالسويس 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل أموال قيمتها 15 مليون جنيه، والذين تم ضبطهم بالتنسيق بين قطاع الأمن الوطني بالسويس والأمن العام.

كان قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام و الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية وضبط 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة السويس لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحها وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

واعترف المتهمون، تفصليا بارتكاب جرائمهم وقيامهم بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، وهم من لديهم معلومات جنائية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا من قبل بمزاولة نشاط تجارة المخدرات داخل محافظة السويس، وانهم من اخطر تجار المخدرات بالمحافظة.

 


امن السويس

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

المخدرات

غسيل الاموال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمن العام يضبط 184 قطعة سلاح و200 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 05 مايو 2021 11:06 ص

اعترافات عاطل يروج المخدرات بالمطرية: "بعت لواحد طلع مخبر واتقبض عليا"

الأربعاء، 05 مايو 2021 07:00 ص

اعرف مصير 5 تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:00 ص

تجارة المخدرات.. دراسة جديدة تكشف الاقتصاد الخفى للتنظيمات الإرهابية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 08:00 م

سقوط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى ومخدرات خلال حملة أمنية فى قليوب

الثلاثاء، 04 مايو 2021 04:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة