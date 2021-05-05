تفاصيل خطة تطوير الحدائق والمسطحات الخضراء بأسوان فى 7 معلومات

أسوان - صلاح المسن

تواصل الدولة جهودها لتنفيذ خطة تطوير شاملة لجميع الحدائق لتصبح متنفسا للأهالى، وفي محافظة أسوان امتدت يد التطوير للعديد من الحدائق، يشمل التطوير وضع مظلات ومقاعد وبرجولات ودورات مياه وألعاب أطفال، ورفع كفاءة الإنارة بها بما يجعل مظهرها يجذب الزوار وينال إعجابهم.

وتمتلك محافظة أسوان عددا كبيرا من الحدائق، تتنوع ما بين الحدائق العامة والمتخصصة والمتميزة، وكل منها متنفس طبيعى لأهالي وزوار المحافظة .

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل تطوير الحدائق والمسطحات الخضراء بمحافظة أسوان:

أولاً : أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتطوير شامل لحدائق ومتنزهات الشجرة والسلام والورد بمدينة أسوان.

ثانياً: يشمل التطوير تنفيذ نموذج موحد للكافتيريات، بجانب رفع الكفاءة والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأشجار والألعاب والملاهى ودورات المياه العمومية والأسوار.

ثالثاً: يتم ذلك من خلال طرحها بنظام المزايدة العلنية طبقاً للإشتراطات والضوابط التي سيتم وضعها بفكر إستثمارى جديد .

رابعاً: أكد محافظ أسوان أهمية استثمار المساحات الفضاء بما يساهم فى خلق مواقع ترفيهية وجذب للمواطنين للإستمتاع داخل هذه الحدائق والمتنزهات.

خامساً: أكد محافظ أسوان زيادة الموارد المالية للمحافظة بما يحقق مردود إيجابى على هذه الحدائق .

سادساً: كلف محافظ أسوان برفع كافة الإشغالات والتشوهات البصرية بحديقة الورد حيث تفقد محافظ أسوان النموذج الجديد الموحد للكافتيريا بحديقة الورد.

سابعاً : كلف محافظ أسوان بالاهتمام بالمسطحات الخضراء وزراعة العديد من زهور الزينة والأشجار لإضفاء المظهر الجمالى وخلق متنفس ترفيهى للمواطنين.