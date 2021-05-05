تعيين الدكتور ممدوح مهدى نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون البيئة وخدمة المجتمع

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان، صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور ممدوح مهدى، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إن الدكتور ممدوح مهدى، عميد كلية الطب وأستاذ الباطنة والكلي بالكلية، والمستشار الطبي للدكتور رئيس الجامعة ورئيس اللجنة الطبية العليا، وهو أول عميد لكلية الطب وقد تولى عميد كليه التمريض فى الفترة من عام 2009 وحتى عام 2014.



وتولى عضوية العديد من اللجان والمجالس العلمية والإدارية منها عضو هيئة مكتب قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو بلجنة إنشاء مجلة متخصصة في مجال التغذية وعلوم الاطعمة 2010، مقرر لجنة لوضع ضوابط للقبول بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة سنه 2010، عضو بلجنة إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالجامعة فى عام 2012 وممثل الأدارة العليا في وحدة جودة النظم الإدارية بالجامعة، كما تولي ايضاً عضويه هيئة مكتب قطاع الطب بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو في لجنة اختيار القيادات في المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس 2018 – 2020، عضو في المجلس التنفيذي لمركز أبحاث الدواء – جامعة حلوان 2017‪ ورئيس المجلس التنسيقي للكليات الصحية بالجامعة، عضو لجان قطاع التمريض حتي 2014وقطاع الدراسات الطبيه منذ 2014 حتي 2021.

