تعرف على متلازمة إمبوستر وأبرز أعراضها وكيف تتخلص منها؟

ندى سليم

متلازمة إمبوستر من الأمراض النفسية النادرة التى تعتمد على الشك الذاتى، ويصعب تشخيصها من أول مرة، فقد لا يشعر الشخص أنه مصاب بها ويحتاج إلى العلاج المناسب.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع healthline فإن المصاب بمتلازمة إمبوستر يشعر دائما أنه شخص محدود القدرات وذكاؤه قليل للغاية مقارنة بالمحيطين به، على الرغم من أنه قد يكون أكثر ذكاء منهم، والمصابون بها يشعرون دائما أن نجاحهم فى مهمة ما أو حصولهم على مكانة معينة كان بمحض الصدفة وليس لتميزهم وكفائتهم بالعمل.

ويطلق عليها أيضا متلازمة الدجال المعروفة أيضًا باسم ظاهرة المحتال، حيث يعتقد الفرد بأن إنجازاته وهمية، وسيتم الكشف عنها على أنها عملية احتيال، وهنا يشعر المتفوقون أن نجاحهم كان عن طريق الصدفة.

ومن أبرز علامات متلازمة المحتال فيما يلى :

1.الشك الذاتي

يميل الأفراد الذين يعانون من مشاكل احترام الذات إلى الشك في أنفسهم، ويشعرون أن أفكارهم وآرائهم لن تكون جيدة بما فيه الكفاية، بل يميلون إلى الاعتقاد بأن كل ما يحققونه لا يتم من خلال جهودهم الخاصة.

2.الكمالية:

يسعى المصابون بها إلى التركيز على الكمال في أي مهمة، والانشغال بالتفاصيل الصغيرة لضمان الوصول إلى مستوى عالٍ من الكفاءة بالمهمة.

3.الشك :

مواجهة الشك الدائم بالنفس إلى جانب الشعور بعدم الكفاءة في أي موقف، والاعتقاد بأنه حدث بسبب الحظ أو القدر، بجانب التقليل من أهمية لحظات الانتصار من خلال ربطها بعوامل خارجية.

4.التعرض للخوف:

الشعور بالقلق من الآخرين، ومن تقييمهم للإنجازات والمهام التى يقيمون بها أصحاب هذه المتلازمة.

5.رفض الفرص:

رفض أو تجنب المخاطرة بسبب الخوف من عدم الكفاءة في الوظيفة أو المهمة أو النشاط.

وأكد الخبراء أن متلازمة الدجال تؤثر على كل من الرجال والنساء، والتى ارتفعت مؤخرا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى، فقد أثرت هذه الظاهرة على الكثير منا.

ويعتبر الوعي هو الخطوة الأولى لعلاج المصابين بتلك المتلازمة، فلابد من إدراك قيمة نفسك اولا والمجهود الذى تقدمه حتى تشعر بالرضا عن اى انجاز تحققه، ولابد من اكتساب الثقة بالإنجازات التى تمكنت من تحقيقها والتصالح مع حقيقة عيوبك والعمل على إصلاحها.