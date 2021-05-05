تعرف على ما تم إنجازه بقطاع المياه والصرف الصحى بقرى أشمون ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أن قطاع المياه والصرف الصحى من ضمن القطاعات الأساسية والمدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، بهدف التدعيم الكامل للبنية التحتية بقرى مركز أشمون، سواء بإنشاء محطات للمياه والصرف الصحى أو تطوير المحطات الموجودة بالفعل، وإنشاء محطات معالجة ومد خطوط المياه والصرف للمناطق المحرومة.

وفى ضوء تلك الأعمال، فقد تم تنفيذ مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية شما بطول 2716 م للشوارع الفرعية ، وتنفيذ حوالى 2750م للشوارع الرئيسية، كما تم تنفيذ حوالى 820 م بقرية ساقية المنقدى، وتنفيذ حوالى 2040 م طولى من مد خطوط الصرف الصحى للمناطق المحرومة بقرية شما بنسبة تنفيذ 100%.

وفى الوحدة المحلية برملة الإنجب فقد تم تنفيذ حوالى 1905م من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية كفر الغريب والإنجب ورملة الإنجب ولبيشة، كما تم تنفيذ حوالى 190م طولى لمد خطوط الصرف الصحى بقرية رملة الإنجب، وفى الوحدة المحلية بطهواى فقد تم تنفيذ حوالى 1528م طولى من مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية طهواى وكفر الطراينة ودلهمو ، كما تم البدء فى أعمال الصرف الصحى ، وتم تنفيذ حوالى 600 م للمناطق المحرومة بقرية كفر الطراينة .

وفى الوحدة المحلية بشنشور فجارى تنفيذ أعمال الحفر بشبكة الانحدار بقرية براشيم وكوم عياد وتم تنفيذ حتى الان حوالى 900م طولى بالشوارع الرئيسية وحوالى 2900 م للشوارع الفرعية ، كما تم البدء فى إنشاء البيارة وعمل خط الطرد الخاص بمحطة الصرف لقريتى براشيم وكوم عياد ، وتنفيذ حوالى 1200م لمد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية شنشور ، والانتهاء من حفر بئر بعملية مياه براشيم ، وفى الوحدة المحلية بالبرانية فقد تم البدء فى انزال مواسير الاسون تمهيداً لرفع كفاءة عملية مياه الغنامية .

وفى الوحدة المحلية بشطانوف فجارى أعمال الانشاء لمحطة المعالجة بشطانوف بنسبة تنفيذ 60%، وجارى تنفيذ خطوط الانحدار بكفر عون بنسبة تنفيذ 80%، وحلوصى بنسبة تنفيذ 40%، ومنيل جويدة بنسبة تنفيذ 70%، كما تم عمل المجسات الخاصة بالصرف الصحى بقرية شعشاع وعمل المعاينة المبدئية من قبل الهيئة الهندسية لإنشاء المحطة على مساحة 700م² .

وفى الوحدة المحلية بسبك الأحد فقد تم تنفيذ أعمال حفر بئر بعملية مياه شوشاى وكذا عملية مياه سبك الأحد بقطر 12 بوصة وبعمق 120م وتركيب مجموعة غاطسة بقدرة 75 حصان بمشتملاته طبقا للمواصفات ، وتم الانتهاء من أعمال الحفر وإنزال المواسير، وتنفيذ حوالى 840 م لمد خطوط المياه للمناطق المحرومة بسبك الأحد ، وتنفيذ حوالى 360 م بقرية محلة سبك ،وتنفيذ حوالى 180م بعزبة النمص بقرية شوشاى ، وتنفيذ 450م بقرية كفر السيد ، وتنفيذ 100م بكفر عطا ، كما تم تنفيد حوالى 445 م لمد خطوط الصرف الصحى للمناطق المحرومة بسبك الأحد ، وجارى أعمال الحفر تمهيدا لتوسعة محطة المعالجة بأشمون .

وفى الوحدة المحلية بجريس فقد تم تنفيذ حوالى 4056 م لمد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية جريس بنسبة تنفيذ 63%، وتنفيذ حوالى 200م بقرية مؤنسة ، وتنفيذ حوالى 315 م بقرية أبو عوالى ، وفى الوحدة المحلية بسمادون فقد تم تنفيذ حوالى 200 م لمد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية سمادون ، وحوالى 340 م بقريتى مجيريا وكفر مجاهد ، وحوالى 60 م بعزبة الستة ، وفى الوحدة المحلية بسنتريس فقد تم تنفيذ حوالى 180م لمد خطوط الصرف الصحى للمناطق المحرومة بعزبة السلام بالقناطرين وجارى إستكمال الأعمال بالمبادرة .

وأكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بقرى أشمون لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة والتدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



أعمال-التطوير-وتوصيل-المياه



أعمال-توصيل-المياه



جانب-من-أعمال-التطوير



مواسير-الصرف-الصحى