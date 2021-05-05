تعرف على خطوات تراخيص البناء الجديدة.. محافظ بورسعيد بحي الشرق لمتابعة استخراج الرخص

ومن جانبه قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، إن العمل يسير بشكل طبيعي داخل المركز، وهناك توافد كبير من المواطنين للاستفسار عن التراخيص الجديدة وشروطها.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن الإشتراطات البنائية الجديدة تسهم لإعادة النسق الحضاري والضبط العمراني داخل المحافظة، لافتاً إلى أن العمل سار على مدار عام كامل بشتى الأجهزة المعنية وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، باجتماعات متتالية، لاستخراج نموذج أمثل للاشتراطات البنائية الجديدة لخدمة المواطن المصري وضبط العمران ومنع وجود أي تشوهات بصرية.

وقدم محافظ بورسعيد، الشكر لكل العاملين بالمركز التكنولوجي في حي الشرق، لاستعداداتهم المكثفة لاستقبال المواطنين الراغبين في استخراج تراخيص البناء الجديدة بالاشتراطات التي أقرتها الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه تم التعاون مع جامعة بورسعيد، لمراجعة أوراق التراخيص للخروج بالشكل الأمثل، كما أن منظومة التحول الرقمي تسهم بشكل إيجابي كبير في تطبيق التكنولوجيا الحديثة، بالتزامن مع تدريب العامل البشري، وهذا ما جعل تطبيق الإشتراطات البنائية الجديدة سهل علي الموظفين بالمركز التكنولوجي في حي الشرق.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه لا توجد أي مشكلات في أول أيام تطبيق الإشتراطات البنائية الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مشدد من إرتداء الكمامة ومسافات التباعد، للحد من انتشار فيروس كورونا.