اليوم السابع
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تطوير الميادين والكورنيش.. 10 معلومات عن خطة إحياء مدينة بنها بالقليوبية

الأربعاء، 05 مايو 2021 01:00 ص
تطوير الميادين والكورنيش.. 10 معلومات عن خطة إحياء مدينة بنها بالقليوبية تطوير ميدان المحطة ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أطلقت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خطة تطوير شاملة بمدينة بنها عاصمة القليوبية، شملت أعمال رصف الشوارع وتطوير الميادين، إلى جانب تطوير كورنيش النيل بالمدينة وتغيير وجهه الجمالى ليكون متنفسا لأبناء المدينة المدن المجاورة وتوابعها، حيث تتم الآن عملية التطوير على قدم وساق للانتهاء وفقا للخطة المقررة لعاصمة المحافظة.
 

وفيما يلى أبرز المعلومات عن خطة التطوير بعاصمة القليوبية:

 
- تطوير كورنيش النيل ببنها بتكلفة 38 مليون جنيها ويبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى.
 
- تضمنت أعمال تطوير الكورنيش رصفه بالرخام وبلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين وتركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار.
 
- شملت خطة تطوير العاصمة رصف الشوارع الرئيسية والجانبية بعد تركيب أعمدة الإنارة والتشجير.
 
- تم رصف طريق "كفر الجزار – ورورة - ميت الحوفيين" بعرض 11 متر بطول 2.8 كم2 بتكلفة 9.5 مليون جنيه.
 
- تم رصف مدخل طريق الرملة بمدينة بنها بطول 1400متر بتكلفة 10 ملايين جنيه.
 
- شملت الخطة أيضا رصف شارع فريد ندا بمدينة بنها ويشمل رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك واستكمال أعمال الإنارة.
 
- تم البدء فى تنفيذ مخطط تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها بعد اعتماد التصميمات الهندسية يتضمن إنشاء ميدان جمالى يحتوى على عمل فنى ومسطحات خضراء.
 
- جارى إعداد التصميمات الهندسية لإنشاء وتصميم نصب تذكاري للجندي المجهول بحديقة أتريب المجاورة لنادي السلام ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير شارع فريد ندا.
 
- البدء فى أعمال التخطيط والتجميل بـ4 ميادين، منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها هى ميادين "وابور الثلج وكاميليا والمحطة".
 
- تم رصف مدخل بنها الجنوبى وتخطيط كافة شوارع العاصمة.
 
 

استراحات للمواطنين

استراحات للمواطنين

 

أعمال تخطيط شوارع بنها
أعمال تخطيط شوارع بنها

 

المخطط المقترح لتطوير ميدان المحطة ببنها
المخطط المقترح لتطوير ميدان المحطة ببنها

 

المخطط المقترح
المخطط المقترح

 

تخطيط شوارع بنها
تخطيط شوارع بنها

 

كورنيش النيل ببنها أمام ديوان المحافظة
كورنيش النيل ببنها أمام ديوان المحافظة

 

كورنيش النيل ببنها
كورنيش النيل ببنها

 

محافظ القليوبية خلال الجولة ببنها
محافظ القليوبية خلال الجولة ببنها

 

مخطط تطوير ميدان المحطة ببنها
مخطط تطوير ميدان المحطة ببنها

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

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تطوير عاصمة القليوبية

رصف شوارع بنها

كورنيش النيل ببنها

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