تطعيم مرضى الكلى بلقاح كورونا فى مستشفى الغردقة العام ..صور

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن عملية تطعيم مرضي الغسيل الكلوي انطلقت من أمس الثلاثاء وذلك تيسيراً علي المرضي والمواطنين من مشقة السفر وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع وحدات الكلى بالمستشفيات.

وأوضح أنه تم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة على الموقع بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيرا لهم وحرصا على راحتهم وذلك بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام.