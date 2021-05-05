اليوم السابع
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تطعيم مرضى الكلى بلقاح كورونا فى مستشفى الغردقة العام ..صور

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:23 م
تطعيم مرضى الكلى بلقاح كورونا فى مستشفى الغردقة العام ..صور تطعيم مرضي الفشل الكلوي بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إنه فى إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تجرى الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، تطعيم مرضي الفشل الكلوى بوحدات الكلى الصناعي بجميع مستشفيات المحافظة.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن عملية تطعيم مرضي الغسيل الكلوي انطلقت من أمس الثلاثاء وذلك تيسيراً علي المرضي والمواطنين من مشقة السفر وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع وحدات الكلى بالمستشفيات.
 
وأوضح أنه تم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة على الموقع بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيرا لهم وحرصا على راحتهم وذلك بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام.
تطعيم-مرضي-الفشل-الكلوي
تطعيم-مرضي-الفشل-الكلوي

 

تطعيم-مرضي-الفشل-الكلوي-بالغردقة
تطعيم-مرضي-الفشل-الكلوي-بالغردقة

 

تطعيم-مرضي-الفشل-الكلوي-بالغردقة-بالبحر-الاحمر
تطعيم-مرضي-الفشل-الكلوي-بالغردقة-بالبحر-الاحمر

 


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