تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بلقاح كورونا فى محافظة قنا

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة بقنا بدأت تطعيم مرضى الغسيل الكلوى المسجلين بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى قنا العام بلقاح كورونا ، وذلك بحضور الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان نحو تطعيم مرضى الغسيل الكلوى ضد فيروس كورونا بجميع وحدات ومراكز الكلى على مستوى الجمهورية.



وأضاف " الداودى " ، أن مديرية الصحة بقنا سوف تتولى تسجيل جميع مرضى الغسيل الكلوى على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة للتسهيل عليهم فى أخذ اللقاح وحرصا على راحتهم ، مؤكدا أن اللقاح آمن تماما وبالمجان داعيا جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة www.egcovac.mohp.gov.eg حتى يتسنى لهم أخذ اللقاح فى أقرب وقت ممكن ، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجهات الدولة لمنح مواطنيها اللقاح حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.





من جانبه ذكر الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا ، أنه سيتم تخصيص فرق متخصصة للإنتقال إلى مقار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات لإعطاء اللقاح للمرضى بتلك الوحدات تخفيفا عليهم من أعباء الانتقال إلى المركز الرئيسى لمنح اللقاحات بمدينة قنا.