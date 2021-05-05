تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بلقاح كورونا فى محافظة قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة بقنا بدأت تطعيم مرضى الغسيل الكلوى المسجلين بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى قنا العام بلقاح كورونا ، وذلك بحضور الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان نحو تطعيم مرضى الغسيل الكلوى ضد فيروس كورونا بجميع وحدات ومراكز الكلى على مستوى الجمهورية.
وأضاف " الداودى " ، أن مديرية الصحة بقنا سوف تتولى تسجيل جميع مرضى الغسيل الكلوى على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة للتسهيل عليهم فى أخذ اللقاح وحرصا على راحتهم ، مؤكدا أن اللقاح آمن تماما وبالمجان داعيا جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة www.egcovac.mohp.gov.eg حتى يتسنى لهم أخذ اللقاح فى أقرب وقت ممكن ، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجهات الدولة لمنح مواطنيها اللقاح حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.
من جانبه ذكر الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا ، أنه سيتم تخصيص فرق متخصصة للإنتقال إلى مقار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات لإعطاء اللقاح للمرضى بتلك الوحدات تخفيفا عليهم من أعباء الانتقال إلى المركز الرئيسى لمنح اللقاحات بمدينة قنا.
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