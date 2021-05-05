تطعيم الأساقفة والقساوسة والرهبان بالدقهلية بلقاح فيروس كورونا داخل الكنائس

وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، ببدأ فعاليات الحملة لتطعيم الأباء الكهنة والقساوسة والرهبان بكنائس المنصورة ، حيث زار وكيل الوزارة كنيسة الشهيد استفانوس بالمنصورة ، وقدم التهانى بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما شهد تطعيم عدد كبير من الاباء بالكنيسة.
وشهد وكيل صحة الدقهلية ، مرحلة ما قبل التطعيم والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح .
وناقش مكى ، أوجه التعاون بين الكنائس ومديرية الصحة بالدقهلية ، مشيدا بجهود كنائس الدقهلية فى رفع الوعى الصحى لدى أبناء الكنيسة القبطية بالمحافظة.
وأشار أن التطعيم أمن وبالمجان ، وحث جميع المواطنين بالكنيسة للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتسجيل اللقاح للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
القساوسة يرحبون بوكيل صحة الدقهلية
تطعيم القساوسة بالدقهلية
وكيل صحة الدقهلية يتابع تطعيم القساوسة
وكيل صحة الدقهلية يشاهد تطعيم القساوسة
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