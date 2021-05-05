تطعيم الأساقفة والقساوسة والرهبان بالدقهلية بلقاح فيروس كورونا داخل الكنائس

الدقهلية - فريق المحافظات

وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، ببدأ فعاليات الحملة لتطعيم الأباء الكهنة والقساوسة والرهبان بكنائس المنصورة ، حيث زار وكيل الوزارة كنيسة الشهيد استفانوس بالمنصورة ، وقدم التهانى بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما شهد تطعيم عدد كبير من الاباء بالكنيسة.

وشهد وكيل صحة الدقهلية ، مرحلة ما قبل التطعيم والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح .

وناقش مكى ، أوجه التعاون بين الكنائس ومديرية الصحة بالدقهلية ، مشيدا بجهود كنائس الدقهلية فى رفع الوعى الصحى لدى أبناء الكنيسة القبطية بالمحافظة.

وأشار أن التطعيم أمن وبالمجان ، وحث جميع المواطنين بالكنيسة للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتسجيل اللقاح للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



القساوسة يرحبون بوكيل صحة الدقهلية



تطعيم القساوسة بالدقهلية



وكيل صحة الدقهلية يتابع تطعيم القساوسة