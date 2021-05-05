تسليم استمارة الصف الثالث الثانوى للجنة النظام والمراقبة بالدقهلية غدا

الدقهلية - فريق المحافظات

عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم اجتماعا موسعا لمديرى الإدارات التعليمية ، وموجهى عموم المواد المواد والأنشطة، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية حامد أبو العنين ، ومدير عام التعليم العام الدكتور أحمد هيكل، ومدير عام التعليم الفنى عبد القادر عبد القادر ، ومدير عام الخدمات حازم الالفى ، وذلك لمناقشة الاستعدادات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021، وكذلك الامتحانات التكميلية للصفين الأول والثانى الثانوى.

وقد أكد عبد الرؤوف على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، والصادر بالكتاب الدورى رقم ( 10) لسنة 2021 بشأن الضوابط العامة لامتحانات للفصل الدراسى الثانى ، لجميع صفوف النقل من الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الثانوى ، وكذلك التعليمات الصادرة بالكتاب الدورى بشأن الصف الثالث الإعدادى .

مؤكدا على ضرورة الإستعداد للإمتحان التجريبى للشهادة الثانوية العامة ، والذى سوف يعقد فى شهر مايو 2021، وضرورة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها ، مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية ، وضرورة إتخاذ إجراءات التباعد بين أبنائنا الطلاب أثناء تأدية الإمتحان، حرصا على سلامتهم وتقليل الكثافات الطلابية بلجان الإمتحان وضمانا لحسن سير العملية الإمتحانية.

كما يتم التنبيه على مديرى المدارس الثانوية بالإنتهاء من تسليم استمارة الصف الثالث الثانوى للجنة النظام و المراقبة فى موعد غدا الخميس الموافق 6 مايو.

وشدد على متابعة المدارس الثانوية والتأكد من استعدادها و جاهزيتها التامة لإجراء الإمتحان التجريبى للصف الثالث الثانوي، وذلك بالتنسيق مع التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية .

وبعدها تطرق وكيل الوزارة إلى ماجاء بالكتاب الدورى 78 لسنة 2021 ، وأيضا الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2021 بشأن العمل التبادلى والتناوب بين العاملين فى المؤسسات التعليمية والدواوين بالمديرية والإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة.