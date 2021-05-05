تسجيل 748 إصابة بفيروس كورونا فى لبنان و74 بسوريا و1253 بالكويت

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أعلنت وزارة الصحة السورية،، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 190 حالة ووفاة 7 أشخاص، وأوضحت الوزارة، حسبما أفاد التليفزيون السورى، أن عدد الإصابات الإجمالي في سوريا بلغ 23 ألفا و51 إصابة، وإجمالي عدد المتعافين من المرض 17 ألفا و529، وإجمالي الوفيات 1617 حالة.

كما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجیل 1253 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 279 ألفا و85 إصابة.

وصرح السند - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" - بأنه تم تسجيل 11 حالة وفاة؛ لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1601، وشفاء 1213 حالة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین إلى 262 ألفا و582 حالة، مبینا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 09ر94%.

وذكر أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة بأقسام العنایة المركزة بلغ 207، وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا ولازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 14 ألفا و902.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على التباعد البدني، موصیا بزیارة حسابات وزارة الصحة والجھات الرسمیة بالدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات، وكل ما من شأنه الإسھام باحتواء انتشار الفیروس.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 529 ألفا و205 إصابات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.