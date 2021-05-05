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ترامب يطلق منصته للتواصل الاجتماعى.. ومصدر لفوكس: توفر اتصالا أحادى الجانب

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:02 م
ترامب يطلق منصته للتواصل الاجتماعى.. ومصدر لفوكس: توفر اتصالا أحادى الجانب دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منصة للتواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، والتي ستكون بمثابة "مكان للتحدث بحرية وأمان" وفقا لمسئولين، وستمنحه في النهاية القدرة على التواصل مباشرة مع أنصاره، بعد شهور من حظره من تويتر وفيس بوك عقب احداث شغب الكابيتول في 6 أبريل.

وفقا لشبكة فوكس نيوز، تسمح المساحة لترامب بنشر التعليقات والصور ومقاطع الفيديو، وقال فيديو نشره ترامب على المنصة مساء الثلاثاء "في وقت الصمت والأكاذيب" في إشارة الى ما يحدث الان، ثم يعرض الفيديو تقارير إخبارية تصف تعليقه على تويتر.

وجاء في الفيديو الذي يعرض المنصة الجديدة: "تظهر منارة الحرية. مكان للتحدث بحرية وأمان .. مباشرة من مكتب دونالد جيه ترامب".

ووفقا للتقرير، يبدو أن التقنية الجديدة مدعومة من Campaign Nucleus - "النظام البيئي الرقمي المصمم لإدارة الحملات والمؤسسات السياسية بكفاءة"، الذي أنشأه مدير حملته السابق، براد بارسكالي.

 

 

Trump Using Virtual 'Desk' That Mimics His Banned Twitter Feed – Eurasia Review

كما تسمح المنصة لترامب بالنشر، وتسمح للمتابعين بمشاركة منشورات الرئيس السابق على فيس بوك وتويتر ومع ذلك، لا تحتوي المنصة الجديدة على ميزة تسمح للمستخدمين بالرد أو التعامل مع منشورات ترامب.

وقال مصدر مطلع: "هذا مجرد اتصال أحادي الاتجاه هذا النظام يسمح لترامب بالتواصل مع أنصاره وليس العكس".

ظهرت منصة ترامب الجديدة يوم الثلاثاء، بعد أن قال مستشارون لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس السابق يعتزم "المضي قدمًا" لإنشاء منصة وسائط اجتماعية خاصة به بعد حظره من فيس بوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب بعد شغب الكابيتول.

وقال كبير المستشارين جيسون ميللر: "يعد موقع الرئيس ترامب على شبكة الإنترنت مصدرًا رائعًا للعثور على أحدث تصريحاته وأبرز النقاط من ولايته الأولى في منصبه، لكن هذه ليست منصة وسائط اجتماعية جديدة وسيكون لدينا معلومات إضافية في المستقبل القريب جدا على هذه الجبهة."

 

 


الولايات المتحدة

منصة ترامب

فيس بوك

تويتر

شغب الكابيتول

اقتحام الكونجرس

أخبار أمريكا

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