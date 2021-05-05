اليوم السابع
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تحرير 89 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق وتشميع 7 مقاهى وورشتين بدمياط

الأربعاء، 05 مايو 2021 09:44 ص
تحرير 89 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق وتشميع 7 مقاهى وورشتين بدمياط تشميع المقاهى المخالفة بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

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نفذت الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ، ومدن رأس البر وعزبة البرج والروضة، حملات مكثفة على المحال والمقاهى.

أسفرت الحملات عن تحرير 89 محضر عدم ارتداء كمامة، وغلق وتشميع 2 مقهى بدمياط، ومقهى آخر وورشتين بشرباص وفارسكور، وكذا عدد 3 مقاهى بكفر البطيخ، وذلك لتقديم الأرجيلة "الشيشة"، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة والتواجد الميدانى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمالا للجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية للتفتيش على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات والتعامل الحاسم مع أى مخالفات.


دمياط

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