تحرير 15 مخالفة وضبط أسماك وبطارخ ولحوم وكبدة غير صالحة بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم - قسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بجميع الإدارات البيطرية ) وبالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين – الرقابة الصحية ) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، شنت حملات تفتيشية مكبرة، لضبط سوق اللحوم والأسماك بجميع مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 15 محضر مخالفة بمراكز فاقوس والحسينية وأولاد صقر وههيا و كفر صقر ومنيا القمح وأبو حماد لـ 4 مصنع، ومحل لبيع السماك ومحل بيع دواجن وسوبر ماركت ومطعمين و7 محل جزارة، وضبط 217 كجم سمك و 14 كجم بطارخ و35 كجم لحوم مفروم و25 كجم لانشون و5 كجم كبده و53 كجم دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى و43 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



حملة على الأسواق بالشرقية



حملة على محلات الجزارة بالشرقية