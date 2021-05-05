اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل متهم بسرقة 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف 15 يوما

الأربعاء، 05 مايو 2021 11:28 ص
تجديد حبس عاطل متهم بسرقة 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف 15 يوما حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، فى اتهامه بسرقة مبلغ 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف.

 

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض مكتب بريد الصف للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مجهولا استغل انصراف الموظفين، وتمكن من كسر باب المكتب ليلا، واستولى على مبلغ 800 ألف جنيه.

 

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطلا مقيما بالصف وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

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