اليوم السابع
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تبليط 40 حارة والانتهاء من تطوير المرحلة الأخيرة لكورنيش النيل بالمنيا

الأربعاء، 05 مايو 2021 08:00 ص
تبليط 40 حارة والانتهاء من تطوير المرحلة الأخيرة لكورنيش النيل بالمنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية تعمل على قدم وساق لإنهاء الخطة الاستثمارية والخاصة، بالطرق والرصف والإنارة، وغيرها من المشروعات التى تعود بالنفع على المواطن .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تبليط 4 حارة بمدينة المنيا بشكل كامل، كما تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة لتطوير كورنيش النيل بالمحافظة وينتظر الافتتاح.
 
ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية الموارد المائية بالمنيا، أن إجمالي ما تم تنفيذه أمس بالإدارة المركزية هو 720 مترًا، منها 165 مترًا داخل الإدارة العامة لري شرق المنيا، و 455 مترًا داخل الإدارة العامة لري غرب المنيا، و 100 مترًا خاصة بالإدارة العامة لتطوير ري مصر الوسطى.
 
 
 
 

 


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