تبليط 40 حارة والانتهاء من تطوير المرحلة الأخيرة لكورنيش النيل بالمنيا

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تبليط 4 حارة بمدينة المنيا بشكل كامل، كما تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة لتطوير كورنيش النيل بالمحافظة وينتظر الافتتاح.

ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية الموارد المائية بالمنيا، أن إجمالي ما تم تنفيذه أمس بالإدارة المركزية هو 720 مترًا، منها 165 مترًا داخل الإدارة العامة لري شرق المنيا، و 455 مترًا داخل الإدارة العامة لري غرب المنيا، و 100 مترًا خاصة بالإدارة العامة لتطوير ري مصر الوسطى.