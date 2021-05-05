تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء.. وصعود خدمات الشحن بنسبة 1.82%

كتب هانى الحوتى

تباينت قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.74%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.61%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.45%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.29%، وصعد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.08%، 0.04%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.65%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.27%، ثم قطاعي مواد البناء والخدمات التعليمية بنسبة 0.16%، 0.11%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.03%.

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.317 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 401.5 مليون ورقة مالية بقيمة 895.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.47%، والعرب على 6.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.44% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 316.8 ألف جنيه، 5.2 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 34.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 10512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12709 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4098 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3037 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1263 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.