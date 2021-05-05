وأضافت الشركة أنها ستتيح مقعدا في أول رحلة لها للفائز بمزاد يستمر عبر الإنترنت لمدة خمسة أسابيع، سيتم التبرع بعائده للمؤسسة الخيرية التابعة لشركة الفضاء.

ورفضت أريان كورنيل مديرة مبيعات الأنشطة الفضائية بشركة بلو اوريجين الكشف عن تفاصيل الأسعار العامة للتذاكر التي حددتها الشركة للرحلات القادمة، وهو السر الذي حافظت عليه الشركة لسنوات.

كانت رويترز قد ذكرت في عام 2018 أن بلو أوريجين تنوي تحصيل 200 الف دولار على الأقل من كل راكب، وذلك بناء على تقييم خطط شركة فيرجن جالاكتيك هولدنجز المنافسة المملوكة للملياردير ريتشارد برانسون، واعتبارات أخرى، إلا أن هذا التفكير ربما يكون قد تغير.

جاء الإعلان بعد سنوات من الاختبارات وأعمال التطوير تضمنت بعض التأجيلات.

وقالت كورنيل إنه بعد أول رحلة في يوليو ستطلق بلو رحلتين أخريين مأهولتين قبل نهاية العام.