اليوم السابع
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بشرى خيرة .. إقبال كبير على توريد القمح لصوامع المحافظات

الأربعاء، 05 مايو 2021 01:49 م
بشرى خيرة .. إقبال كبير على توريد القمح لصوامع المحافظات صوامع القمح - أرشيفية
المحافظات - حسن عبد الغفار - أحمد مرعى - السيد فلاح - محمد عزام

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021 ، حيث تم توريد 51 ألف طن و902 من القمح ، منها 9857 طن و 56 بالبنك الزراعي، و 13090 طن و702 بقطاع المطاحن، و28935 ألف طن و640 بصوامع الشركة القابضة، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة ، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد ، وتمهيد كافة الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد ، مع الإلتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد .

من جانبه ، أعلن الدكتور محمود يوسف ، وكيل وزارة التموين ، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي ، لافتاً إلي أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين .

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء ، عن أنه بلغ إجمالى توريد واستلام القمح من المزارعين 3766 طن و869 كيلوجرام قمح محلي

وأشار ثابت ، فى تصريحات صحفية، إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام، وتقوم لجان بالمتابعة اليومية، لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للقمح إلى الصوامع والشون المخصصة.

وأكد على استمرار جهود المديرية فى متابعة المطاحن والصوامع بصورة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها لموسم توريد القمح.

كما شهدت شون وصوامع محافظة الأقصر، إستمرار عمليات توريد كميات القمح بعد حصاد القمح فى المدن والقرى المختلفة، حيث أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده منذ يوم 15 أبريل الماضى وحتى الآن، هو 5528 طن و506 كيلو قمح بنسبة 16.3% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وأشار وكيل وزارة التموين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن، حيث تم توريد فى بنكر إسنا 5284 طن و825 كيلو قمح وفى أرمنت 243 طن و681 كيلو قمح.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه مع بدء التوريد تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

وكان قد قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولة استهدفت مطحن الإتحاد بالأقصر ومطحن أرمنت ومطحن إسنا، حيث تم التأكد من استمرار العمل بالمواقع التخزينية بالمحافظة بصومعة أرمنت وبنكر إسنا، والتأكد من عمل لجان استلام القمح المحلي، وقدم الدكتور تامر صلاح مختار، خلال جولته الشكر والتقدير لجميع العمال والعاملين الذين يعملون في مثل هذه الظروف من حرارة الجو والصيام، ورغم الإجازة الرسمية وهم يعملون في جد وإجتهاد ووجه التحية لهم في عيدهم، كما نبه بإتخاذ اللازم في جميع المطاحن لإنتاج دقيق مطابق للمواصفات وإعادة نخل الدقيق قبل تسليمه للمخابز والمستودعات، حيث ورافق وكيل تموين الأقصر خلال جولته، كل من عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، ويوسف حسين مدير مركز المعلومات والمنسق الإعلامي للمديرية.

وخلال جولة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تم سحب عينات مفاجئة من الدقيق والنخالة الناعمة والقمح لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل، كما تم التأكد من استمرار العمل بفروع الشركة المصرية واستلام البدالين ومشروع جمعيتي للمقررات التموينية، ولا سيما في ظل توفر جميع السلع بالجودة والأسعار الرسمية، كما ستقوم الحملات الدورية بمتابعة تلك الأنشطة.

ومن جانبه قال حامد إبراهيم، مدير التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن محصول القمح مبشرًا في هذا العام بعد زراعة 44 ألف فدان بالقمح.
 
وأضاف مدير التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، في بيان له، صومعة أبوصوير بالفعل دخلت الخدمة في الموسم الحالي بسعة تخزينية 30 ألف أردب لتنضم إلي صومعة المنطقة الصناعية والتي تصل سعتها إلي 30 ألف أردب وصومعة القنطرة شرق التي تصل إلي 60 ألف أردب، وتبلغ السعة الجديدة في الصوامع 120 ألف أردب مشيرًا إلي أن تمت زيادة أسعار الأردب هذا العام لتشجيع المواطنين علي التوريد وتحسين دخلهم.
 
وتابع، "حامد إبراهيم"، أن عملية استلام القمح تتم من خلال لجان تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الإحرازية بجميع المواقع للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظًا علي الصحة العامة والخروج من الموسم بالمستهدف المراد تحقيقه من محصول القمح الاستراتيجي.
 
وفي القصاصين كانت قد أعلنت لجنة استلام القمح في محافظة الإسماعيلية، استلام محصول القمح وتوريد محصول القمح من المزارعين فى وجود اللجنة المشكلة للاستلام، حيث تم استلام 400 طن قمح بشون القصاصين، ويتم استلام القمح من المزارعين، علي مدار 90 يومًا وسط إجراءات تفتيشية صارمة من لجان فرز واستلام الأقماح لضمان توريد قمح مطابق للمواصفات محلي وأجنبي.
 
والأسعار الجديدة يتم تنظيمها حسب درجة نظافة القمح وخلوه من السوسة أو أي أمراض أخري متابعًا، "تم تحديد 705 جنيهًا للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و725جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة.
 
 
 

 


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