بشرى خيرة .. إقبال كبير على توريد القمح لصوامع المحافظات

المحافظات - حسن عبد الغفار - أحمد مرعى - السيد فلاح - محمد عزام

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021 ، حيث تم توريد 51 ألف طن و902 من القمح ، منها 9857 طن و 56 بالبنك الزراعي، و 13090 طن و702 بقطاع المطاحن، و28935 ألف طن و640 بصوامع الشركة القابضة، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة ، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد ، وتمهيد كافة الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد ، مع الإلتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد .

من جانبه ، أعلن الدكتور محمود يوسف ، وكيل وزارة التموين ، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي ، لافتاً إلي أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين .

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء ، عن أنه بلغ إجمالى توريد واستلام القمح من المزارعين 3766 طن و869 كيلوجرام قمح محلي .

وأشار ثابت ، فى تصريحات صحفية، إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام، وتقوم لجان بالمتابعة اليومية، لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للقمح إلى الصوامع والشون المخصصة.

وأكد على استمرار جهود المديرية فى متابعة المطاحن والصوامع بصورة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها لموسم توريد القمح.

كما شهدت شون وصوامع محافظة الأقصر، إستمرار عمليات توريد كميات القمح بعد حصاد القمح فى المدن والقرى المختلفة، حيث أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده منذ يوم 15 أبريل الماضى وحتى الآن، هو 5528 طن و506 كيلو قمح بنسبة 16.3% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.