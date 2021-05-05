بشرى خيرة .. إقبال كبير على توريد القمح لصوامع المحافظات

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021 ، حيث تم توريد 51 ألف طن و902 من القمح ، منها 9857 طن و 56 بالبنك الزراعي، و 13090 طن و702 بقطاع المطاحن، و28935 ألف طن و640 بصوامع الشركة القابضة، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.
وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة ، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد ، وتمهيد كافة الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد ، مع الإلتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد .
من جانبه ، أعلن الدكتور محمود يوسف ، وكيل وزارة التموين ، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي ، لافتاً إلي أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين .
وأشار ثابت ، فى تصريحات صحفية، إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام، وتقوم لجان بالمتابعة اليومية، لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للقمح إلى الصوامع والشون المخصصة.
وأكد على استمرار جهود المديرية فى متابعة المطاحن والصوامع بصورة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها لموسم توريد القمح.
وأشار وكيل وزارة التموين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن، حيث تم توريد فى بنكر إسنا 5284 طن و825 كيلو قمح وفى أرمنت 243 طن و681 كيلو قمح.
وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه مع بدء التوريد تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.
وكان قد قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولة استهدفت مطحن الإتحاد بالأقصر ومطحن أرمنت ومطحن إسنا، حيث تم التأكد من استمرار العمل بالمواقع التخزينية بالمحافظة بصومعة أرمنت وبنكر إسنا، والتأكد من عمل لجان استلام القمح المحلي، وقدم الدكتور تامر صلاح مختار، خلال جولته الشكر والتقدير لجميع العمال والعاملين الذين يعملون في مثل هذه الظروف من حرارة الجو والصيام، ورغم الإجازة الرسمية وهم يعملون في جد وإجتهاد ووجه التحية لهم في عيدهم، كما نبه بإتخاذ اللازم في جميع المطاحن لإنتاج دقيق مطابق للمواصفات وإعادة نخل الدقيق قبل تسليمه للمخابز والمستودعات، حيث ورافق وكيل تموين الأقصر خلال جولته، كل من عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، ويوسف حسين مدير مركز المعلومات والمنسق الإعلامي للمديرية.
وخلال جولة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تم سحب عينات مفاجئة من الدقيق والنخالة الناعمة والقمح لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل، كما تم التأكد من استمرار العمل بفروع الشركة المصرية واستلام البدالين ومشروع جمعيتي للمقررات التموينية، ولا سيما في ظل توفر جميع السلع بالجودة والأسعار الرسمية، كما ستقوم الحملات الدورية بمتابعة تلك الأنشطة.
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