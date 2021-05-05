بريطانيا تعزز علاقتها التجارية مع الهند واستثناءات جديدة للتأشيرات.. تفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة ذا صن البريطانية، إنه سيتم الترحيب بالآلاف من الهنود الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بتأشيرات مؤقتة لمدة عامين. تأتي اتفاقية التأشيرة الجديدة في الوقت الذي يشيد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"قفزة نوعية" في العلاقات مع نظيره الهندي ناريندرا مودي متعهداً بمضاعفة التجارة مع الهند بحلول عام 2030.

تشترك الهند وبريطانيا في مجالات العلوم وتغير المناخ والدفاع بالإضافة إلى الجهود المبذولة لوقف الهجرة غير الشرعية، وكان من المقرر أن يزور جونسون الهند الأسبوع الماضي، لكنه اضطر إلى إلغاء الرحلة بعد تفشي كورونا هناك.

وبدلاً من ذلك، تحدث إلى نظيره في اجتماع افتراضي يوم الثلاثاء ، حيث تعهدوا بإقامة "شراكة تجارية معززة" مما يمهد الطريق لاتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قبل المحادثات، أعلن بوريس جونسون عن مليار جنيه استرليني من التجارة الجديدة بين المملكة المتحدة والهند والتي قال إنها ستخلق أكثر من 6000 فرصة عمل، واليوم وقعت البلدان اتفاقية جديدة تسمح للمهنيين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا بالعمل والعيش هناك لمدة تصل إلى عامين.

ينظر إلى اتفاقية التجارة الحرة مع نيودلهي على أنها جائزة ضخمة لحكومة المملكة المتحدة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعد الاجتماع، أعلن بوريس: "تشترك المملكة المتحدة والهند في العديد من القيم الأساسية والمملكة المتحدة من أقدم الديمقراطيات والهند هي الأكبر في العالم"

وأشاد رؤساء الأعمال بالاتفاق باعتباره فرصة لتمهيد الطريق لاتفاقية التجارة الحرة المستقبلية بين المملكة المتحدة والهند وتحديد زيادة التجارة الثنائية إلى أكثر من الضعف من المستوى الحالي البالغ 23 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.