بريطانيا تركز على القضايا الجيوسياسية فى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع

كتبت رباب فتحى

سافر وزراء الخارجية والتنمية في مجموعة السبع إلى لندن هذا الأسبوع لحضور أول اجتماع شخصي لهم منذ أكثر من عامين منذ بدء انتشار فيروس كورونا. وقاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب المناقشات التي سعت إلى وضع أهداف طموحة بشأن تمويل المناخ وتعليم الفتيات، كذلك نهج منسق لتعزيز الصحة العالمية، وإجراءات جديدة لمنع المجاعة، وفقا لبيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

المملكة المتحدة والولايات المتحدة

وقال البيان إن بريطانيا تدرك أهمية بناء شراكات جديدة مع البلدان ذات التفكير المماثل، فقد دعا وزير الخارجية البريطاني، بالإضافة إلى دول مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، و الاتحاد الأوروبي)، أستراليا، والهند، وجمهورية كوريا، وجنوب إفريقيا، وللمرة الأولى رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ، للانضمام إلى أجزاء من اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع هذا العام كضيوف.

وركزت الاجتماعات على القضايا الجيوسياسية الملحة التي تهدد بتقويض الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان. وتشمل هذه الاجتماعات الاتفاق على تدابير جديدة لدعم حرية وسائل الإعلام، ومعالجة المعلومات المضللة، وتعزيز التنسيق بشأن حرية الدين أو المعتقد، والعقوبات والاحتجاز التعسفي.

كما تناولت المناقشات العلاقات مع روسيا ، بما في ذلك حشد القوات على الحدود مع أوكرانيا ، وسجن المعارض أليكسي نافالني. كما تطرقوا إلى الوضع في بيلاروسيا والصين وإيران والأزمة في ميانمار.

المملكة المتحدة وإيطاليا

وقال وزير الخارجية دومينيك راب:"اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع يظهر بريطانيا العالمية وهي تجمع أكبر الديمقراطيات في العالم معًا لمواجهة التحديات المشتركة. تعكس إضافة أصدقائنا من أستراليا والهند وجمهورية كوريا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى رئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا، الأهمية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لمجموعة السبع" .

كما تطرق النقاش إلى الوضع في ليبيا، والحرب الدائرة في سوريا، والوضع في إثيوبيا، وكذلك الصومال، والساحل، وغرب البلقان.

وشملت أولويات المملكة المتحدة الأخرى خلال الاجتماعات الضغط من أجل التزامات وخطط عمل وطنية أكثر جرأة لعكس اتجاه فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050 ؛ وكذلك الالتزام القوي والجماعي بالحصول المتكافئ على اللقاح والتعاون الدولي في العلاج والتشخيص.

وكذلك تركيز جهود مجموعة السبع على المساواة بين الجنسين ، بما في ذلك تعليم الفتيات ، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، وتمكين المرأة لتكون أكثر نشاطاً سياسياً وفي عمليات السلام، وحشد الموارد للدعم الإنساني المنقذ للحياة في البلدان الأكثر تعرضًا للخطر ودفع العمل الإنساني لتجنب الأزمات الغذائية في المستقبل.

بريطانيا واليابان

على مدار الأسبوع، استضاف وزير الخارجية اجتماعات ثنائية مع كل من وزراء خارجية مجموعة السبع والضيوف المدعوين. والتقى يوم الاثنين بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في لندن لإجراء محادثات بشأن قضايا من بينها التجارة والصين وأفغانستان وإيران.

وفي تصريحات للترحيب فيها بالتزام الولايات المتحدة بتحالف الناتو ، قال وزير الخارجية راب: "فقط من خلال العمل معًا في الخارج يمكننا الحفاظ على سلامة مواطنينا في المنزل. هذا صحيح في حلف الناتو ، وأعتقد أنه ينطبق على كورونا والتدابير المختلفة التي نتخذها لتمديد وتوسيع مبادرة كوفاكس والترويج لها. و نتطلع إلى زيارة الرئيس بايدن في المملكة المتحدة في يونيو".

كما استضاف وزير الخارجية راب وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي لتعميق التعاون التجاري والأمني ​​والاتفاق على نهج مشترك بشأن أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ناقش وزيرا الخارجية طلب المملكة المتحدة للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة لتجمع الشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).

وشملت الاجتماعات الثنائية الأخرى اجتماعات مع وزير الخارجية الكندي مارك جارنو ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، حيث وافق راب على العمل بشكل وثيق مع كل دولة حول أهداف مؤتمر المناخ العالمي كوب 26 COP26 ، وتمويل المناخ الدولي وأولويات مجموعة السبع. كما التقى راب بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ، وناقش رفع الطموحات المناخية لمؤتمر تغير المناخ COP26 في نوفمبر ، والذي تستضيفه المملكة المتحدة بالشراكة مع إيطاليا.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزراء أهمية التحالف الدولي ضد داعش في التصدي لخطر الإرهاب من شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ومحادثات الأمم المتحدة الجارية لحل القضية القبرصية.