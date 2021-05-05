وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين - نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "يبدو أن الحزب الجمهوري يحاول تحديد موقفه وما يمثله.. وهم في وسط نوع من الثورة المصغرة تدور داخل الحزب الجمهوري".

وتابع بايدن قائلا: "أنا ديمقراطي منذ وقت طويل.. شهدنا فترات من المعارك الداخلية والاختلافات لكني لا أتذكر أي شيء يشبه ذلك (ما يحدث في الحزب الجمهوري)".

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة "في أمس الحاجة للحزب الجمهوري.. نحن نحتاج نظام قائم على حزبين، فإنه أمر غير صحي أن نحظى بنظام حزب واحد، وأنا أعتقد أن الجمهوريين أبعد مما اعتقدت في محاولة تحديد ما هم عليه وما يمثلونه".

وتأتي تعليقات بايدن بعد انقلاب بعض الجمهوريين في مجلس النواب على النائبة الجمهورية عن ولاية وايومينج ليز تشيني بعد أن كررت تنديداتها بـ"ادعاءات ترامب الخاطئة" حول تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.