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ايفانكا ترامب تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19: أفضل طريقة لإنهاء الوباء

الأربعاء، 05 مايو 2021 10:34 م
ايفانكا ترامب تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19: أفضل طريقة لإنهاء الوباء ايفانكا ترامب
ريهام عبد الله

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تلقت ايفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، ومستشارته، الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن التطعيم الكامل هو أفضل طريقة، لإنهاء جائحة فيروس كوفيد 19.

ونشرت ايفانكا صورة تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وغردت:"بعد ظهر هذا اليوم، تلقيت بامتنان جرعتي الثانية من لقاح كوفيد 19، التطعيم الكامل هو أفضل طريقة لإنهاء هذا الوباء وحماية أنفسنا وبعضنا البعض".

ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب

 

ايفانكا
ايفانكا

وارتدت ايفانكا فستان أبيض أنيق، ونسقت شعرها بطريقة بسيطة، وأسدلت خصلات شعرها الشقراء، وارتدت قناع للوجه منقوش بألوان زاهية.

وكانت إيفانكا ترامب، قد تلقت الجرعة الأولى من لقاح كورونا منتصف إبريل الماضى، ووجهت رسالة للأمريكيين لتشجيعهم على تلقى اللقاح، قائلة :"أتمنى أن تفعلوا أنتم أيضا"، وظهرت ابنة الرئيس الأمريكى السابق، فى إطلالة بسيطة، من "تى شيرت" أبيض، وبنطلون جينز باللون الأزرق، وارتدت كمامة باللون الأزرق الداكن.

ونشرت إيفانكا، صورا من تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت: "اليوم حصلت على اللقاح، أتمنى أن تفعلوا ذلك أنتم أيضا"، شكرا للممرضة توريس".

وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت صورا، فبراير الماضى لإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر في نزهة رومانسية على طول الشاطئ في ميامي حيث يستقران، بعد مغادرتهما البيت الأبيض.

وتم تصوير الابنة الأولى السابقة البالغة من العمر 39 عامًا وزوجها جاريد، 40 عامًا، وهما يسترخيان على كراسى، للتشمس، فيما يقرآن الكتب قبل المشي معًا على طول شاطئ البحر بينما تندفع الأمواج تحت أقدامهما، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.


ايفانكا ترامب

دونالد ترامب

لقاح كوفيد 19

كورونا

لقاح كورونا

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