الولايات المتحدة تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك فى سوريا

وتابع التقرير: "نفذ كل من النظام السورى والقوات المرتبطة بإيران خلال ربع العام عمليات ضد تنظيم داعش لكنها عرقلت كذلك أنشطة التحالف وقوات سوريا الديمقراطية".

وتابع البنتاجون: "قوات النظام وحلفاؤها المرتبطين بروسيا وإيران حاولوا الحد من حركة قوات التحالف بينما واصلت أنشطة المسلحين السوريين المرتبطين بتركيا صرف اهتمام قوات سوريا الديمقراطية من مكافحة داعش".

وأبرمت روسيا والولايات المتحدة منذ بدء عملياتهما في سوريا عام 2015 عدة اتفاقات لمنع وقوع أي حوادث بين قوات البلدين.