اليوم السابع
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الولايات المتحدة تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك فى سوريا

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:00 ص
الولايات المتحدة تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك فى سوريا القوات الأمريكية فى سوريا
وكالات

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اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك الاتفاقات الخاصة بمنع الاشتباك بين قوات البلدين في سوريا، وفى هذا الصدد، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير نشرته حول سير عملية "العزم الصلب" ضد الإرهاب: "ذكر التحالف أن القوات الروسية، ورغم التزامها بشكل عام باتفاقات منع الاشتباك مع قواته، واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قوات التحالف للخطر".

وتابع التقرير: "نفذ كل من النظام السورى والقوات المرتبطة بإيران خلال ربع العام عمليات ضد تنظيم داعش لكنها عرقلت كذلك أنشطة التحالف وقوات سوريا الديمقراطية".

وتابع البنتاجون: "قوات النظام وحلفاؤها المرتبطين بروسيا وإيران حاولوا الحد من حركة قوات التحالف بينما واصلت أنشطة المسلحين السوريين المرتبطين بتركيا صرف اهتمام قوات سوريا الديمقراطية من مكافحة داعش".

وأبرمت روسيا والولايات المتحدة منذ بدء عملياتهما في سوريا عام 2015 عدة اتفاقات لمنع وقوع أي حوادث بين قوات البلدين.

 


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العراق

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الجيش الأمريكى

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