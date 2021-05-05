النوم وممارسة الرياضة يساعدان الأطفال فى التغلب على السمنة

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة أسترالية حديثة أن النوم و ممارسة الرياضة يساعدان الأطفال فى التغلب على السمنة، والحد من آثار الإغلاق فترة كورونا وعلى صحة الأطفال الجسدية والعقلية، عن طريق النوم لبضع دقائق إضافية أو جعلهم يمارسون المزيد من التمارين.



النوم ووارسة الرياضة

أوضحت الدراسة المنشورة فى جامعة جنوب أستراليا أن الأطفال يمكنهم تحقيق الانخفاض في مؤشر كتلة الجسم (BMI) إما عن طريق النوم الإضافي أو ممارسة التمارين الرياضية الإضافية.

كتب الباحثون في ورقتهم ، وفقا لتقرير مجلة ScienceDaily ، أن ممارسة 17 دقيقة أخرى (تمرين متوسط ​​إلى قوي) أو النوم لمدة 52 دقيقة إضافية أو تقليل وقت الجلوس أو الجلوس لمدة 56 دقيقة إضافية ، يمكن لأي منها مساعدة الأطفال على تحقيق نفس الانخفاض بنسبة 7.4 % في مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم) ).

وبالمثل، قد يكون الأطفال قادرين على تحسين صحتهم العقلية بشكل ملحوظ إما من خلال ممارسة 35 دقيقة إضافية (تمرين متوسط ​​إلى قوي) ، أو النوم لمدة 68 دقيقة إضافية أو تقليل وقت الجلوس أو الجلوس لمدة 54 دقيقة.

هل ينام أطفالك 9-11 ساعة؟



أشار الباحث الرئيسي ، الدكتور دوت دومويد ، إلى أن الإرشادات الدولية توصي بأنه يحتاج الأطفال إلى 9-11 ساعة من النوم ، و 60 دقيقة من التمارين البدنية ، وما لا يزيد عن ساعتين من وقت الشاشات الترفيهي في اليوم، لكنه قال إن 7% فقط من الأطفال يحققون هذه الأهداف بانتظام.

على الرغم من أن الدراسة أكدت أن النشاط البدني أو التمرين له تأثير أكبر وأسرع على الصحة البدنية والرفاهية العقلية، إلا أنها اقترحت أن الأطفال يمكنهم تحقيق فوائد مماثلة من خلال اختيار مقايضات نشاط مختلفة على مدار 24 ساعة.

على سبيل المثال ، بالنسبة للعائلات التي لا يتوفر لها سوى القليل من الوقت ، يمكن أن تكون الزيادات الطفيفة في التمارين المتوسطة إلى القوية خيارًا لتحسين صحة أطفالهم ورفاههم. بدلاً من ذلك ، فإن الذهاب إلى الفراش قبل ذلك بقليل يمكن أن يقدم نفس الفوائد الصحية.

تعاون باحثو جامعة جنوب أستراليا مع معهد مردوخ لأبحاث الأطفال لإجراء الدراسة، التي دعمتها مؤسسة القلب الوطنية في أستراليا.