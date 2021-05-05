اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 03:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

النوم وممارسة الرياضة يساعدان الأطفال فى التغلب على السمنة

الأربعاء، 05 مايو 2021 02:00 ص
النوم وممارسة الرياضة يساعدان الأطفال فى التغلب على السمنة النوم للأطفال وممارسة التمارين
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة أسترالية حديثة أن النوم و ممارسة الرياضة يساعدان الأطفال فى التغلب على السمنة، والحد من آثار الإغلاق فترة كورونا وعلى صحة الأطفال الجسدية والعقلية، عن طريق النوم لبضع دقائق إضافية أو  جعلهم يمارسون المزيد من التمارين.

 
النوم ووارسة الرياضة
النوم ووارسة الرياضة

 

 أوضحت الدراسة المنشورة فى  جامعة جنوب أستراليا أن الأطفال يمكنهم تحقيق الانخفاض في مؤشر كتلة الجسم (BMI) إما عن طريق النوم الإضافي أو ممارسة التمارين الرياضية الإضافية.

كتب الباحثون في ورقتهم ، وفقا لتقرير مجلة  ScienceDaily ، أن ممارسة 17 دقيقة أخرى (تمرين متوسط ​​إلى قوي) أو النوم لمدة 52 دقيقة إضافية أو تقليل وقت الجلوس أو الجلوس لمدة 56 دقيقة إضافية ، يمكن لأي منها مساعدة الأطفال على تحقيق نفس الانخفاض بنسبة 7.4 % في مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم) ).

وبالمثل، قد يكون الأطفال قادرين على تحسين صحتهم العقلية بشكل ملحوظ إما من خلال ممارسة 35 دقيقة إضافية (تمرين متوسط ​​إلى قوي) ، أو النوم لمدة 68 دقيقة إضافية أو تقليل وقت الجلوس أو الجلوس لمدة 54 دقيقة.

هل ينام أطفالك 9-11 ساعة؟
 

أشار الباحث الرئيسي ، الدكتور دوت دومويد ، إلى أن الإرشادات الدولية توصي بأنه يحتاج الأطفال إلى 9-11 ساعة من النوم ، و 60 دقيقة من التمارين البدنية ، وما لا يزيد عن ساعتين من وقت الشاشات الترفيهي في اليوم، لكنه قال إن 7% فقط من الأطفال يحققون هذه الأهداف بانتظام.

على الرغم من أن الدراسة أكدت أن النشاط البدني أو التمرين له تأثير أكبر وأسرع على الصحة البدنية والرفاهية العقلية، إلا أنها اقترحت أن الأطفال يمكنهم تحقيق فوائد مماثلة من خلال اختيار مقايضات نشاط مختلفة على مدار 24 ساعة.

على سبيل المثال ، بالنسبة للعائلات التي لا يتوفر لها سوى القليل من الوقت ، يمكن أن تكون الزيادات الطفيفة في التمارين المتوسطة إلى القوية خيارًا لتحسين صحة أطفالهم ورفاههم. بدلاً من ذلك ، فإن الذهاب إلى الفراش قبل ذلك بقليل يمكن أن يقدم نفس الفوائد الصحية.

تعاون باحثو جامعة جنوب أستراليا مع معهد مردوخ لأبحاث الأطفال لإجراء الدراسة، التي دعمتها مؤسسة القلب الوطنية في أستراليا.

 

 


النوم للأطفال

ممارسة التمارين

جائحة كورونا

تأثير الإغلاق على الأطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة تكشف العلاقة بين نمط الحياة الصحى ومؤشر كتلة الجسم بمرحلة الطفولة

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:00 م

احذر.. مؤشر كتلة جسمك يحدد إمكانية نقلك عدوى فيروس كورونا

السبت، 13 فبراير 2021 10:00 م

ارتفاع مؤشر كتلة الجسم قد يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة لبعض مرضى السرطان

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 08:00 م

كيف تؤثر قلة النوم على وزنك؟.. تزيد مؤشر كتلة الجسم

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:00 ص

دراسة: مؤشر كتلة الجسم يلعب دورا مهما في تطور مرض التصلب المتعدد

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:11 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة