النقل: لا تعديل فى مواعيد القطارات والمترو خلال العيد بعد قرارات الحكومة

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل أنه لا تعديل فى مواعيد قطارات السكة الحديد أو خطوط المترو بعد قرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم بخصوص إجراءات مواجهة كورونا خلال العيد وإغلاق المحلات المولات والكافيهات والأندية ابتداء من التاسعة مساء خلال الفترة من الغد حتى 21 مايو الجارى.

وتدفع هيئة السكة الحديد بـ 8 قطارات إضافية تقوم برحلات يومية بخطوط الصعيد بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية من 10 حتى 21 مايو الجارى، من أجل مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد خلال الأعياد، وذلك بالإضافة إلى زيادة تركيب عربات بعض القطارات من خلال إضافة إليها عربات علاوة خلال نفس الفترة.

وشملت قائمة القطارات الإضافية التى تقرر الدفع بها خلال فترة من 10 حتى 21 مايو المقبل الآتى:

ـ قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة .

ـ قطار 2202 روسى القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 2203 روسى أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 ويعمل يوم 9/5/2021 فقط.

ـ قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط.

وانهت شركة المترو استعداداتها لأيام عيد الفطر وأعدت جداول التشغيل التى سيتم العمل بها خلال فترة العيد، حيث سيستمر مد ساعات التشغيل اليومية لتصل إلى 21 ساعة يوميا بحيث يستمر التشغيل اليومى حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحا كما الحال منذ بداية رمضان .

وتشمل جداول التشغيل قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30ص، و للخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15ص، من محطة العتبة الساعة 12:55ص.

كما تضم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة انور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55ص حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( 1473) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( 510) رحلة، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى ( 612) رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة - عدلى منصور إلى ( 351) رحلة.

وتضمنت جداول تشغيل المترو فى العيد قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.