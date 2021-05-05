المتهم والأفوكاتو.. سيدة بإمبابة برأت عاملا من حرقها ثم ماتت

كتب إيهاب المهندس

في حلقة جديدة من سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو"، سنتحدث عن واقعة اتهام سيدة لعامل بإشعال النار فيها وفى ابنتها وزوجته بمنطقة إمبابة وكانت نسبة حروقهن 90%، ولكن بعد أسبوع من الواقعة عدلت السيدة عن أقوالها، لتؤكد أن "بابور الجاز" انفجر فيها هي وبنتها وزوجة المتهم داخل شقتها وأنها أرات أن تقول الحقيقة لتتوفى بعد الاعتراف بالحقيقة في الحال داخل المستشفى.

في البداية يقول المستشار طاهر الخولى المحامى بالنقض، إن الواقعة التي سنتحدث عنها عندما كنت وكيل نيابة في إمبابة سنة 1993، اعتقد يوم خميس، وجاء لى اخطار أنه توجد سيدة محروقة ولديها نسبة حروق 90% هي وبنتها وجارتها، والسيدة تتهم زوج جارتها أنه من قام بإشعال النار فيهم.

وتابع: انتقلنا لمستشفى أم المصريين عنبر 9 حروق ونسبة حروق السيدة وبنتها وجارتها حوالى 90% وصعب بقائهم على قيد الحياه، الست مكنتش قادرة تتكلم نظرا لحالتها الحرجة الصعبة، واخبرتنى ان جارتها دائمة الخلافات مع زوجها وأنها هي وجارتها أصحاب وفي يوم الواقعة جارتها جاءت للجلوس معها في شقتها وكانت جارتها بتشتكى لها من معاملة زوجها.

واستكمل: السيدة اخبرتنى ان زوج جارتها عرف أن زوجته في شقتى فدخل علينا وألقى بابور الجاز علينا وهذه كانت رواية السيدة في البداية.

وأشار: فوجئت بعد الواقعة بأسبوع وكان يوم خميس، أنه جاء اخطار من المستشفى أن السيدة طالبة تتكلم مع وكيل النيابة، وكان وقت الاخطار متأخر في حوالى الساعة 11 بالليل وكان يوم صعب وكنت متردد ان اذهب لآن اليوم كان مرهق وصعب، ولكن ذهبت للسيدة في تمام الساعة 1 صباح يوم الجمعة وفوجئت أن السيدة تريد العدول عن أقوالها وأن زوج جارتها لم يلقى عليهم بابور الجاز وأنه أنفجر أمامها، وجارتها كانت عايزة تنقذها فحضنتها والنار مسكت فيها ومسكت كمان في بنتها وقبل اخبارى عن الشخص الذى جعلها تتهم زوج جارتها بالواقعة توفت أمامى وكان الموقف صعب، والسيدة قالت الحقيقة قبل وفاتها وانقذت زوج جارتها من الإعدام من تهمة قتل 3 أشخاص.

تمر في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحاميين من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التي قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.