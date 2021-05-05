المتهم بقتل والده فى "كفر المنفى" بالهرم يمثل يجرى معاينة تصويرية للجريمة

كتب أحمد الجعفرى

أجرى المتهم بقتل والده في منطقة الهرم بسبب خلافات بينهما، معاينة تصويرية للجريمة، حيث اصطحبه فريق من النيابة إلى مكان الواقعة، وهناك أعاد تمثيل الجريمة.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بمقتل مسن داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجني عليه مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسكين. وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن ابن المجني عليه "عاطل" ووراء ارتكاب الجريمة.

وذكر أفراد أسرة الضحية، أن المتهم كان يرغب في الزواج، وطلب من والده مساعدته في تدبير نفقات الزواج، إلا أن والده أكد عدم قدرته المادية على مساعدته، مما دفع المتهم لارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.