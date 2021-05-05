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المتحدث باسم الخارجية المصرية يعلن بدء المشاورات السياسية بين مصر وتركيا.. صور

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:18 م
المتحدث باسم الخارجية المصرية يعلن بدء المشاورات السياسية بين مصر وتركيا.. صور جانب من الاجتماع
كتب أحمد جمعة - تصوير سامى وهيب

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استقبل نائب وزير الخارجية السفير حمدى سند لوزا، منذ قليل، وفد دبلوماسي تركي يترأسه نائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال، وذلك لإجراء جلسة مباحثات مشتركة تستمر لمدة يومين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ إن اللقاء بدأ منذ قليل وسيمتد علي مدار يومين.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت في بيان صحفى مقتضب، أمس الثلاثاء، إن المناقشات الاستكشافية بين وفدى البلدين ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

ووصل الوفد الدبلوماسى التركى إلى العاصمة المصرية القاهرة فجر اليوم الأربعاء للمشاركة في الاجتماعات التي تستمر على مدار يومين.

 

اجتماع ممثلى مصر وتركيا (1)
 
اجتماع ممثلى مصر وتركيا (2)
 
اجتماع ممثلى مصر وتركيا (3)
 
اجتماع ممثلى مصر وتركيا (4)

 


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