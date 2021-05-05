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اللمسات النهائية لنقل مركب خوفو الأولى للمتحف المصرى الكبير "صور"

الأربعاء، 05 مايو 2021 11:07 م
اللمسات النهائية لنقل مركب خوفو الأولى للمتحف المصرى الكبير "صور" اللمسات النهائية لنقل مركب خوفو الأولى للمتحف المصري الكبير
كتب محمد أسعد

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‏تفقد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم، آخر مستجدات أعمال مشروع نقل مركب خوفو الأولى من مكان عرضها بمتحف مركب خوفو بمنطقة آثار الهرم إلى مكان عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير. 
 
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أن أعمال التغليف والتدعيم الخاصة بجسم المركب تسير طبقاً للمعايير العلمية المتبعة في نقل الآثار، ووفقاً للجدول الزمني المخصص لها، كما يقوم فريق الترميم بأعمال التعقيم الشامل لجسم المركب قبل أعمال التدعيم بما يضمن سلامة وتأمين أجزاء المركب أثناء عملية النقل، هذا بالاضافة إلى استخدام مواد خالية من الحموضة في عملية التغليف. 
 
رافق الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أثناء الزيارة الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، واشرف محي الدين مدير منطقة آثار الهرم. 
 
جدير بالذكر أنه تم اكتشاف مركب خوفو الأولى في مايو عام 1954 على يد المهندس كمال الملاح، ويعد هذا الاكتشاف واحد من أهم الاكتشافات الأثرية الفريدة الخاصة بالملك خوفو وقام المرمم المصري أحمد يوسف بترميم وإعاده تركيب المركب.
 
اللمسات النهائية لنقل مركب خوفو الأولى للمتحف المصري الكبير
اللمسات النهائية لنقل مركب خوفو الأولى للمتحف المصري الكبير

فريق العمل
فريق العمل
 
 

وزارة السياحة والآثار

مركب خوفو

المتحف المصري

المتحف الكبيرالمتخف المصري

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