القوات النمساوية تنسحب بشكل كامل من أفغانستان فى يوليو المقبل

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أكد الجنرال مايكل جرافل القائد في الجيش النمساوي أن القوات النمساوية، سوف تنسحب نهائيا من أفغانستان في يوليو المقبل على أبعد تقدير.

وقال جرافل ،في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الوجود العسكري النمساوي في أفغانستان استمر نحو 20 عاماً، مشيرا إلى تمركز 14 عنصرا من القوات المسلحة حاليا في منطقة هندوكوش الجبلية في أفغانستان.

وأشار جرافل إلى أن ردود الفعل من حلف شمال الأطلسي وأفغانستان على التزام النمسا بالانسحاب إيجابية للغاية، مشيراً إلى أن القوات النمساوية شاركت مؤخرا في تدريب قوات الأمن الأفغانية، وذلك في إطار مهام استشارية وداعمة ولم يشارك الجنود النمساويون في العمليات القتالية.

ولفت جرافل إلى عدم وقوع ضحايا نمساويين في العشرين عاما الماضية، وأن جميع الجنود مدربون جيدًا ولديهم جميعًا خبرة دولية .

وتوقع جرافل ألا يكون أمر الانسحاب الكامل سهلا بالنسبة لقوات الأمن الأفغانية، مشيراً إلى عزم حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية مواصلة تقديم الدعم لأفغانستان دون مشاركة من النمسا.