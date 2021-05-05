القنصل التجارى بساو باولو: مصر بالمرتبة الأولى فى تصدير الزيتون إلى البرازيل

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قالت القنصل التجارى بالسفارة المصرية فى ساو باولو نشوى بكر، إن مصر احتلت المرتبة الاولى من حيث الدول المصدرة للزيتون إلى السوق البرازيلى خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن إجمالى صادرات مصر من الزيتون إلى السوق البرازيلى بلغ خلال العام الماضى نحو 1.1 مليون دولار من إجمالى حجم واردات بلغ 1.5 مليون دولار.

وأضافت - خلال الندوة التى نظمتها جمعية المصدرين المصريين"اكسبولينك"حول الفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الميركسور"- أن هناك قطاعات واعدة لزيادة الصادرات إلى البرازيل وأسواق الميركسور خاصة اليوريا، والسوبر فوسفات، بجانب الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، موضحة أن نحو 8 آلاف سلعة يسمح بتصديرها للبرازيل.

وأوضحت بكر أنه تم ترتيب لقاءات لمستوردى الثوم خلال الشهرين الماضيين لزيارة 3 مزارع لإنتاج الثوم حيث تم التعاقد على تصدير من 30 الى 40 (كونتينر)، مؤكدة أن الإقبال على الثوم المصرى منقطع النظير، كما أن البرازيل تستورد كميات كبيرة من البطاطس، بواقع 5 ملايين طن.

ولفتت إلى نجاح تصدير البرتقال المصرى إلى البرازيل هذا العام، حيث حقق فى أول تجربة له صادرات بقيمة 1.5 مليون دولار، كما أن السوبر فوسفات تتصدر قائمة الصادرات المصرية، بينما يبلغ إجمالى واردات البرازيل منه نحو 306 ملايين دولار، كما تستورد كميات ضخمة من اليوريا تبلغ أكثر من 1,7 مليار دولار، بجانب الزيتون، وزيت الزيتون.

ونوهت بكر بأن السجاد اليدوى المصرى من المنتجات الهامة التى لها قابلية عالية فى البرازيل، حيث احتلت مصر مركزا جيدا فى أول دخول له عام 2020.

وأشارت بكر إلى أنه وفقا لاتفاقية الميركسور فإن هناك عددا من المنتجات الغذائية الزراعية معفية من الجمارك داخل القائمة الأولى والثانية، مثل البطاطس، والبذور، الكرنب، المانجو، الزيتون وزيت الزيتون والخضروات المجففة والموز وغيرها، بينما هناك منتجات بالقائمة الثالثة عليها تخفيضات حاليا 62% وستدخل بصفر جمارك بداية من سبتمبر المقبل مثل الطماطم والجذر، الكرز، الباميا والفاصوليا، وغيرها، بينما هناك منتجات فى القائمة الرابعة التى تمنح تخفيض 50% ، مثل المشروم والبطيخ، واللحوم المصنعة، والبودر، والقصب والشوكولاتة.

وقالت القنصل التجارى المصرى فى ساو باولو إن السلع والمنتجات الصناعية المعفاة نهائيا من الجمارك بالقائمة الأولى مثل اليوريا، السماد، الفلسبار، الاسمنت الابيض، الزيوت البترولية، بجانب الرخام والجرانيت، مشيرة إلى أن قائمة المنتجات الصناعية فى القائمة الثالثة، والتى تضم المنسوجات والملابس، وجلود الأبقار المعالجة ، سيصل التخفيض عليها إلى 62.5% فى الأول من سبتمبر العام الجاري.

وأضافت بكر أن الإعفاء الجمركى بالقائمة الرابعة يصل لنحو 50% وتضم منتجات صناعية مثل المنسوجات والملابس من المنتجات القطنية الجاهزة والمنتجات الجلدية الصنع والأثاث الخشبي.