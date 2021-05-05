القبض على 3 عاطلين وراء سرقة خزينة معمل تحاليل فى النزهة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مرتكبى واقعة سرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى من داخل أحد معامل التحاليل بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بسرقة خزينة حديدية من داخل أحد معامل التحاليل كائن بدائره القسم، وبداخلها (مبلغ مالى، جهاز لاب توب).

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون".

وتم بإرشادهم ضبط (جهاز لاب توب "المستولى عليه"- جزء من المبلغ المالى"متحصلات الواقعة"- الخزينة الحديدية الخاصة بالمعمل "فارغة"- هاتف محمول قاموا بشرائه من متحصلات واقعة السرقة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.