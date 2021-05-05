القبض على شخص بالدقهلية يروج أخبارا كاذبة عبر "فيس بوك"

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لاتهامه بالترويج لأخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن صورة لأحد الأشخاص مصحوبة بتعليق يتضمن قيام الشخص المشار إليه باستدراج سائقى تاكسى المنصورة وقيامه وآخرين بسرقة التاكسى والتعدى على السائق وأنه دائم التردد على منطقة "عزبة الصفيح" بمدينة المنصورة وحمله لكارنيه ضابط وسلاح نارى.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأن ما تم نشره غير صحيح، وقصد منه الحصول على عدد كبير من المشاهدين والمتابعين، وأنه تحصل على الصورة من أحد المواقع.

يشار إلى أن هذا الشخص تم ضبطه سابقاً لارتكابه واقعة مشابهة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.