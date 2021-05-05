القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بمصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بإسلوب الخطف بمنطقة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الحريمة بشتى صورها وتكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية أو تراخيص" وسيرهما عكس الإتجاه، وعُثر بحوزتهما على (4 هواتف محمولة "مجهولى المصدر"- كمية من مخدر الأستروكس- مبلغ مالى- سلاح أبيض "سنجة")، وبالكشف على الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما وأن الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد إستخدامها فى ارتكاب وقائع السرقة وترويج المواد المخدرة على عملائهم.

وبتكثيف الجهود تم التوصل لأحد مالكى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، باستدعائها ومالك الدراجة تعرفا على المضبوطات، وإتهماهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.