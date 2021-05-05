اليوم السابع
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بعد إدانته بالقتل..

الضابط الأمريكى ديريك تشوفين قاتل جورج فلويد يطلب محاكمة جديدة

الأربعاء، 05 مايو 2021 08:00 ص
الضابط الأمريكى ديريك تشوفين قاتل جورج فلويد يطلب محاكمة جديدة ديريك تشوفين
وكالات

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أظهرت وثائق محكمة أمريكية أن ديريك تشوفين، الضابط السابق بشرطة مدينة منيابوليس الأمريكية، طلب من قاض بالمدينة محاكمة جديدة، بحسب "روسيا اليوم".

ويأتي طلب تشوفين بعد أسبوعين من إدانته بثلاث تهم بالقتل في واقعة مقتل جورج فلويد، المواطن الأمريكي من ذوي الأصول الإفريقية.

ومثلت إدانة تشوفين علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأعراق، واستنكارا لأسلوب معاملة أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، رحبت بحكم الإدانة الذي صدر في قضية مقتل فلويد، قائلة إن "أي نتيجة أخرى كانت ستمثل استهزاء بالعدالة".


ديريك تشوفين

فلويد

جورج فلويد

قاتل فلويد

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